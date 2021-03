Valenciano ataca a Guarín: "No es un jugador que está al 100 %"

El mal momento que vive Fredy Guarín en Millonarios lo ha puesto en el ojo del huracán de los hinchas ‘embajadores’ que esperaban que el veterano y experimentado jugador rindiera de una mejor manera dentro del terreno de juego, pero con lo mostrado ha cambiado la percepción de los seguidores ‘albiazules’.

No obstante, el ex futbolista y ahora panelista del programa ESPN Radio Colombia se refirió sobre el flojo nivel de Guarín en Millonarios: “No es un jugador que está al 100%. Entiéndame, yo no tengo nada en contra de Fredy Guarín y lo pongo de volante de primera línea, de lo que es”.

Asimismo, el ‘Bombardero’ Valenciano continuó diciendo que “Guarín debe decirle al profe Gamero, deme tres meses y me pongo en forma. En el fútbol los esfuerzos son válidos, pero los resultados que él necesita y Millonarios, no se están dando. Lo único que hace Fredy es perjudicar al equipo y más terco es Alberto Gamero que lo pone”.

Y es que lo mostrado por Guarín dentro del terreno de juego no ha sido lo mejor. En el compromiso ante Águilas, el nacido en Puerto Boyacá solo pudo disputar 70 minutos y salió con molestias musculares por lo que tuvieron que ponerle hielo mientras terminaba el encuentro.

Hay que recordar que con el empate en el estadio Alberto Grisales, Millonarios se complicó en la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que se le vienen compromisos importantes en las próximas fechas, por lo que los tres puntos ante las Águilas Doradas eran vitales para no tener que preocuparse. Además, debe tener en cuenta que no cuenta con su goleador, Fernando Uribe.