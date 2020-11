Vanemerak arremete contra Millonarios, los calificó de mediocres

El ídolo y referente del equipo capitalino, Millonarios, Mario Vanemerak dejó ver su molestia e inconformismo por el presente del equipo ‘embajador’ en las competiciones que disputó en lo corrido del 2020.

Según Vanemerak, en el equipo ‘azul’ son “muy conformes y mediocres” por el rendimiento que ha mostrado el plantel en los últimos años: “hay jugadores que no tienen el carácter para vestir la camiseta de Millonarios cuando las 'papas' se queman. Yo no me aguanto, yo ya me hubiera ido a las manos con más de uno. ¿Cinco títulos en 32 años y once eliminaciones seguidas desde el último título conseguido (2017-II ante Independiente Santa Fe) ?, es una verdadera pena", sostuvo el ex Millonarios a un medio deportivo colombiano.

Y es que para el ex futbolista argentino, en Millonarios hay futbolistas que no deben hacer parte de un club tan grande e histórico del fútbol colombiano por la posición en la que se encuentra el equipo.

“Hay que hablar duro, hay que apretar y al que no le guste, que se vaya. A mí no me tomen del pelo, no sean sinvergüenzas. Además hay jugadores que ni aparecen en la lista, ¿para qué los queremos?", agregó el argentino.

Finalmente, el ‘gaucho’ expresó que quiere mucho al actual estratega ‘embajador’ Alberto Gamero pero fue enfático al decirle que el club bogotano no da espera y por ende, debía fichar jugadores de calidad para el semestre de la liga colombiana que se avecina porque “hay que ganar y hay que ser campeón de todo, eso no te da tiempo".