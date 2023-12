[Video] Carlos Bacca rompe en llanto al dedicarle el título a su madre

Un gran partido se vivió este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, donde el Junior de Barranquilla terminó venciendo a Independiente Medellín desde el punto penal.

Los 'tiburones' salieron victoriosos tras un tiempo extra que dejó atónitos a los miles de hinchas del equipo paisa, pero que dejó en alto el juego y la constancia de Junior.

Uno de los protagonistas de este partido fue Carlos Bacca, el delantero del Junior, que desde el partido de ida demostró que tenía mucho para dar.

Ante el triunfo y obtener la décima victoria, Bacca mostró su lado más humano recordando a su madre.

“Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, mencionó el delantero entre lágrimas.

Cabe recordar que la madre del jugador falleció en medio de la pandemia por Covid-19 y hasta ahora, según asegura el mismo Bacca, ha podido derramar una lágrima por ella, quien era "el motor de la familia".

En redes sociales los comentarios de agradecimiento hacia el delantero del Junior no se hicieron esperar por parte de la hinchada.

"Yo también lloré", "Estoy enamorado de Carlos Bacca", "Tremendo guerrero, descartado por el médico del equipo y hoy sale campeón", son algunos de los mensajes que han dejado los internautas.