Yinaris García, la colombiana que entrena en Alemania y sueña con regresar a nuestro país

Para este nuevo capítulo del podcast ‘Cambio de Cancha’, estuvimos hablando con la entrenadora colombiana Yinaris García, quien habló sobre cómo ha sido su formación en la dirección técnica en Alemania y los sueños que tiene a futuro para el fútbol femenino en Colombia.

Lea también: Selección femenina sub-17: Carlos Paniagua dio a conocer la primera convocatoria

La directora técnica, radicada hace casi cuatro años en territorio europeo, llegó a Alemania en medio de su afán por seguir vinculada al fútbol, luego de haber terminado la carrera como jugadora en la liga de fútbol del Atlántico.

Yinaris contó detalles de su llegada a Alemania y todo lo que ha podido estudiar sobre dirección técnica, después de haber dirigido equipo juveniles masculinos y ahora tener a su cargo un club de mayores femenino.

“En el 2019 cuando llegue a mi primer club en Alemania me permitieron estar en un programa que se llamaba ‘futuros entrenadores’ y era estar en sesiones de entrenamiento de los técnicos oficiales; ahí comencé a ver cómo trabajaban, cuál era el régimen de disciplina, así sea en categorías menores. Los entrenamientos eran bastante estrictos, la verdad es que la preparación aquí en Alemania ha sido clave por eso”, dijo Yinaris.

Igualmente Yinaris habló de su formación para tener a su cargo equipos femeninos y confirmó que ha estudiado a profundidad los temas físicos de las mujeres para evitar lesiones, teniendo como base temas clave como el ciclo menstrual de las deportistas.

“Al ser un equipo femenino, digamos que más allá del fútbol, vemos mucho la parte física. Yo hice un curso de Fútbol Femenino porque a veces no le prestamos mucha atención al desarrollo biológico. Por ejemplo, en el ciclo menstrual, el desarrollo de la fuerza cuando la jugadora está ovulando no es igual a cuando no lo está porque hay que prevenir lesiones. Un ejercicio de fuerza puede desgarrarles y eso a veces no se tiene en cuenta o se ignora por completo”, explicó la entrenadora.

Lea también: Vea el gol de Duván Zapata en la eliminación de Atalanta con Villarreal en Champions

Igualmente, la colombiana aseguró que su sueño es poder venir a Colombia a dirigir para cambiar la realidad que actualmente se tiene de fútbol femenino y así incentivar la formación de nuevos talentos en este deporte.

“Créeme que es mi sueño más grande en este momento; muchos podrán decir quédate en Europa o cómo te devuelves, pero como te dije al principio, aquí muchas cosas ya están hechas y en mi país hay muchas cosas por hacer. La verdad eso es lo que me mueve, me encantaría poder asumir este reto de lo mucho o poco que he aprendido acá poder llevarlo a Colombia y ponerlo a disposición del fútbol colombiano. Ese es mi mayor sueño”, explicó la colombiana.