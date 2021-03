Adrián Ramos reveló cómo fue su difícil relación con Klopp

Adrián Ramos, delantero hoy en día del América de Cali, charló con Goal sobre los difíciles momentos que vivió en el Borussia Dortmund bajo la dirección técnica Jürgen Klopp, hoy entrenador del Liverpool de Inglaterra. El colombiano no se había referido nunca a lo ocurrido y decidió contar que en varias ocasiones se sintió mal por las decisiones tomadas.

"Pensé que estaba en la película equivocada o había alguna maldición sobre mí. La temporada fue un desastre. Desafortunadamente, después de algunos juegos, casi no jugué al principio. Klopp confiaba más en otros jugadores. Según él, no entrenaba lo suficientemente bien. Una vez incluso me sacó del equipo por motivos deportivos. Eso fue amargo", declaró el futbolista.

En muchos momentos se vio bien físicamente, en otros instantes, mal; lo que a él le parecía ilógico es que tuvieran en cuenta a otros jugadores que no pasaban por un buen momento.

"Sentí que era injusto. Después de todo, no era el único jugador con fluctuaciones de forma. Sí, hay días en los que no alcanzas la meta ni siquiera en los entrenamientos. ¿Es por eso que soy peor jugador? No. Se trata de confianza y, aunque aprendí mucho con Klopp, solo sentí su confianza al principio", puntualizó.

Sin embargo, Adrián Ramos piensa que eso pasa con varios entrenadores a veces por varios motivos. Por ejemplo, el artillero 'Escarlata' aseguró que tras la salida del hoy estratega del Liverpool pudo ganarse la confianza de Thomas Tuchel, quien arribó al Dortmund.

"Es parte del fútbol que tienes una mejor conexión con un entrenador que con el otro. No culpo a Klopp, la temporada también fue muy dura para él. Pero sí, con Thomas el factor de diversión y aprendizaje fue mucho mayor para mí. Nos enseñó a llevar más control a nuestro juego y también a profundizar rápidamente con la posesión. Me gustó su filosofía", concluyó.