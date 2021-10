Al menos 46 muertos por incendio en edificio de Taiwán

Un incendio que arrasó un edificio en la ciudad de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, dejó 46 muertos y decenas de heridos, informaron este jueves las autoridades.

Indicaron que el incendio estalló la madrugada del jueves en el edificio de 13 pisos y destruyó varios pisos antes de que llegaran los bomberos a controlarlo.

"El incendio causó 41 heridos y 46 muertes", dijo el departamento de bomberos de Kaohsiung en un comunicado enviado a periodistas.

Imágenes publicadas por la agencia de noticias oficial mostraron el humo que salía de las ventanas del edificio, mientras los bomberos lanzaban agua a las llamas.

#BREAKING🚨 At least 45 people have died and more than 40 others have been injured in a massive overnight fire in a 13-story high-rise residential building in Kaohsiung. pic.twitter.com/394QS47m1h