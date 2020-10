Alfredo Arias y las exitosas cifras con el Deportivo Cali

El Deportivo Cali la está pasando muy bien esta temporada de la mano del estratega Alfredo Arias, puesto que ha venido realizando una grandiosa campaña con el cuadro ‘azucarero’ en donde los números lo respaldan.

Y es que Arias con el Deportivo Cali ha dirigido 19 encuentros en lo corrido de este 2020 en los cuales ha obtenido diez victorias que se reparten en la Liga Betplay (7) y en la Copa Sudamericana (3). La más reciente ante el cuadro capitalino, Millonarios, al cual venció 1-2como visitante.



No obstante, hasta el momento lleva nueve empates en la liga local y es el único invicto de la fase todos contra todos. Además, en lo que lleva dirigiendo al Deportivo Cali, su equipo ha anotado 33 goles y ha recibido 19 en contra.

Por otra parte, hay que rescatar que el estadio de Palmaseca lo ha convertido en un fortín, teniendo en cuenta que de los ocho compromisos que ha jugado en liga, han ganado cuatro partidos por más de dos goles y tan solo uno (contra La Equidad) fue por la mínima diferencia. Los otros tres encuentros los empató ante Junior, Deportivo Pereira y Millonarios.



Cabe resaltar que, aunque el conjunto ‘azucarero’ es un buen equipo en condición de local, de visita no le va ‘tan bien’ teniendo en cuenta que, aunque no pierde, tampoco gana, a excepción de dos compromisos ante el Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín. Los otros seis encuentros los empató. Sin embargo, el Deportivo Cali tiene un rendimiento del 100% en lo que ha disputado de la Copa Sudamericana, ya que de los tres compromisos disputados, todos los ha ganado: ante River Plate de Paraguay y Millonarios, precisamente.