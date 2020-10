Ancelotti confirmó a James como titular del Everton para enfrentar al Southampton

Carlo Ancelotti confirmó el once titular del Everton para enfrentar al Southampton y dentro del equipo se encuentra el colombiano James Rodríguez. La decisión de contar con el volante cucuteño pasa porque ya se encuentra recuperado del golpe que sufrió ante el Liverpool en el clásico.

En rueda de prensa a inicios de la semana Ancelotti había confesado que era complicado tener al talentoso volante, pues no podía entrenar por un dolor que sentía; sin embargo, desde el día jueves James empezó a entrenar con normalidad y el estratega italiano no dudó de anunciarlo ante la prensa.

Hoy frente al Southampton el objetivo del Everton es mantener el primer lugar de la Premier League y contar con su estrella para buscar un triunfo que lo ayude a conservar el invicto que mantiene en el campeonato.

Por otro lado, el otro colombiano Yerry Mina también es inicialista del juego de hoy, un acto de confianza por parte del entrenador Ancelotti.

Everton es puntero del campeonato parcialmente con 13 puntos y una diferencia de gol de 7 tantos. El segundo es el Liverpool, clásico rival del equipo 'toffee': tiene las mismas 13 unidades, pero con un partido más.

