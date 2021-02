Andrés Felipe Román no pasó los exámenes médicos con Boca Juniors

Las últimas horas para el lateral derecho colombiano, Andrés Felipe Román, son inciertas. El jugador de Millonarios llegó a Buenos Aires en la mañana de este jueves para presentar los exámenes médicos y cerrar su traspaso a Boca Juniors. No obstante, al momento de hacer los chequeos respectivos, al jugador se le diagnosticó una falla en su sistema respiratorio que haría que el pase a Boca se caiga por completo.

¿Cuál es la enfermedad cardiaca que padece Andrés Román?

Según el portal web MedlinePlus, la enfermedad que padece el joven lateral colombiano se le conoce como insuficiencia cardiaca y es una afección que no permite que el corazón bombee la cantidad necesaria de sangre que el cuerpo requiere. Esto no significa que el corazón esté detenido o que deje de funcionar, sino que este órgano no bombea la sangre de la manera correcta.

Por tal razón, Boca Juniors quiere evitarse problemas a futuro, ya que Román podría padecer acumulación de sangre y líquidos en los pulmones, o solamente liquido en los pies, tobillo o piernas; además de cansancio y falta de aire, algo vital para un deportista.

Por otra parte, trascendió en los medios argentinos que el jugador está muy triste, ya que el club ‘xeneize’ le comunicaría a Millonarios que desecha la opción de comprar el 50% de los derechos deportivos, acordados en 1.5 millones de dólares.

Hay que resaltar que Boca Juniors emitió el comunicado donde afirma que el jugador no pasó los exámenes médicos los cuales eran "requisito indispensable para la realización de la transferencia".