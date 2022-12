Aplazaron su boda en Miami solo para ver la final de la Copa Mundo

Una pareja de Miami formada por una argentina y un francés ha atrasado unas horas su boda para que ellos y sus invitados puedan ver la final del campeonato mundial de fútbol de Qatar que van a disputar las selecciones de Argentina y Francia.

Según informó este sábado el canal Local 10, cuando Bárbara Chayo y Kevin Abadi programaron su boda para el 18 de diciembre no tenían ni idea de que las selecciones de sus países serían las protagonistas de la final de la Copa.



La hora del enlace, por si fuera poco, coincidía con la del partido, así que decidieron atrasar la ceremonia y cuando se casen ya se sabrá cuál de los dos equipos se hizo con la copa.



Chayo dijo a Local 10 News que cuando se decidió la fecha del casamiento, su prometido le dijo que ese día se disputaría la final del campeonato mundial y ambos pensaron en cambiarla, pero decidieron que no porque era difícil saber entonces quiénes pelearían por el título.



Cuando se supo que serían Argentina y Francia, Abadi, nacido en Marsella, le dijo a su novia: "Escucha, te vas a casar sola. Yo también voy a ver el partido".



Abadi contó que está muy nervioso y que el 95 % de su ansiedad es por el partido del domingo y un 5 % por su enlace.

A Chayo no parece importarle: "El amor está por encima de todo, me quieres y eso es lo que importa", subrayó.