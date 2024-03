Tras el Preolímpico Sudamericano disputado en Venezuela por primera vez en la historia, Paraguay y Argentina fueron las únicas clasificadas a los Juegos Olímpicos que se jugarán en París, Francia en verano de 2024. Como ha sido habitual, las selecciones participantes tiene la oportunidad de convocar a tres jugadores mayores de 23 años.

Claramente, Argentina sueña y suspira por juntar nuevamente a Lionel Messi y a Ángel Di María, quienes ya han dado pistas de sus posibles retiros de la selección. Sin embargo, para Javier Mascherano, director técnico del combinado albiceleste no será sencillo convencer al jugador del Inter de Miami ni al del Benfica.

Una hipotética final de la Copa América sería el 14 de julio, y ahí recae el gran problema para diferentes técnicos, al igual que en selecciones de Europa tras disputarse la Eurocopa previo a los Olímpicos que iniciarán el 26 de dicho mes. Por tanta exigencia de competencias, parece difícil poder contar con las grandes figuras.

En el medio argentino, TyC Sports, Javier Mascherano comunicó el difícil semblante con ambos jugadores. En el caso de Lionel, “hablé con Leo (Messi) y le hemos hecho la invitación para que nos acompañe en los Juegos Olímpicos, quedamos en volver a hablar. Todavía queda tiempo para los JJOO y todavía queda la Copa América, no es fácil”.

Además, continuó, “nosotros le damos el tiempo que necesite para que lo piense y vea las opciones en su club. No debe ser fácil para él, dentro de lo que es Inter Miami y la MLS ausentarse por un tiempo prolongado”. Gerardo Martino está al tanto de la situación y sentenció que solo lo prestarán para una competencia.

Sobre Ángel Di María, concluyó que, “con Ángel también hablé. Sobre todo para preguntarle cuál era la situación porque lo había escuchado y me volvió a ratificar que agradecía la chance pero que él no tenía intenciones de ir a los Juegos. Había tenido la oportunidad (en Beijing 2008) y me comentó que prefería dejarle el lugar a otro chico la oportunidad de vivir la experiencia que él ya la había vivido y tuvo la suerte de ganarlo”. Además, Di María sentenció que lo último será la Copa América.