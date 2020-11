Arsenal vs. Molde FK: qué puede pasar y dónde ver el partido por internet

Arsenal disputa su tercer partido de la fase de grupos de la Europa League. Lo hace recibiendo al Molde, club que se encuentra con los mismos puntos del equipo británico en la tabla de posiciones del grupo B (6).

Cabe recordar que Arsenal es noveno en la tabla de posiciones de la Premier League con 12 puntos, a 4 unidades del Liverpool, conjunto que por ahora es el líder del campeonato inglés.

Arsenal vs. Molde FK: pronóstico y cuotas del partido

Como era de esperarse, la victoria del Arsenal jugando como local es la opción número uno para los pronósticos previos al partido. Un triunfo del equipo inglés se paga a 1.27, mientras que la victoria del Molde se paga a 10. Un empate da 6.

Arsenal vs. Molde FK: dónde ver el partido por internet

El partido Arsenal vs. Molde FK se puede ver online en Sudamérica por la plataforma de ESPN Play. A través de la señal convencional a través de ESPN 3. La transmisión del encuentro en Estados Unidos corre por cuenta de TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access, Univision NOW, TUDN.com, UniMás. En España transmite Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+.

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

b 5:00 pm

Perú: 3:00 pm

España: 10:00 pm