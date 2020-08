Arthur da positivo en control de alcoholemia tras accidente en su Ferrari

El centrocampista brasileño Arthur Melo, traspasado este verano por el FC Barcelona al Juventus de Turín, ha sido denunciado penalmente esta madrugada por la Policía Local de Palafrugell (Girona) después que haber dado positivo en un control de alcoholemia al que ha sido sometido tras sufrir un accidente leve.



Según han confirmado a Efe fuentes municipales, el futbolista, que conducía un Ferrari, ha dado un resultado de 0'55 miligramos por litro de aire espirado.



Según la normativa de Tráfico española, aunque el positivo penal en un control de alcoholemia convencional se sitúa en 0’60 mg/l, en los casos en los que el vehículo se ve implicado en un accidente, por leve que sea, el positivo penal empieza a partir del 0’40 mg/l.



El accidente ha ocurrido sobre las cuatro de la madrugada en la calle del Suro de Palafrugell, cerca del polígono industrial de la localidad, distante unos 120 kilómetros de Barcelona, y todo apunta que habría tocado la acera, se habría subido en ella y habría acabado chocando contra una farola.



Los ocupantes del vehículo no han resultado heridos ni el vehículo no ha sufrido daños importantes, por lo que después de que el jugador brasileño fuera sometido al control de alcoholemia han podido seguir hacia su destino porque se ha puesto al volante del Ferrari uno de los acompañantes del jugador, que el próximo lunes tendrá que incorporarse a los entrenamientos de su nuevo club, el Juventus.



El incidente se produce días después de que el Barcelona llegase a un acuerdo con el jugador para cerrar el expediente disciplinario que le abrió por reincorporarse tarde de las vacaciones, al declararse en rebeldía por no contar para el entrenador Quique Setién, desde que formalizó su traspaso al club italiano.