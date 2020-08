El Bayern Múnich y el PSG, que disputaron la final de la Liga de Campeones en la temporada 2019-2020, son los que aportan más jugadores al once ideal de la temporada en la máxima competición continental.

(Le puede interesar: Manuel Neuer, figura indiscutible de la final de la Champions League)

El 11 final que reveló la UEFA tiene grandes figuras ausentes que también lograron estar en el partido final. Las sorpresas de esta lista, para el PSG, es la ausencia de dos de sus mayores referentes. Kylian Mappé y Neymar, que fueron protagonistas en las llaves de cuartos y semifinales, pero en la final les faltó un poco de su brillo.

😍 The Fantasy Football Team of the Season! 🙌



⚽️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8