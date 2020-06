Así se jugarán los cuartos de final de la Champions femenina 

La UEFA confirmó este viernes la programación de los cuartos de final de la Champions League femenina, fase en la cual hay participación de jugadoras de nuestro país y que además tendrá un clásico del fútbol español.

Esta fase se estará disputando los días 21 y 22 de agosto en un único partido y que tendrá como sede dos ciudades en España. Estas son Bilbao y San Sebastián que están ubicadas en el País Vasco, y tiene dos estadios de primera categorías, el San Mamés y Reale Arena (Anoeta).

The schedule and venues for the #UWCL quarter-finals are set: kick-off times to follow🏆



21 August🗓@GlasgowCityFC v @VfLWob_Frauen (San Sebastián)@AtletiFemenino v @FCBfemeni (Bilbao)



22 August🗓@ArsenalWFC v @PSG_Feminines (San Sebastián)@OLfeminin v @FCBfrauen (Bibao) pic.twitter.com/BfYb6F6V5I