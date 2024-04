La derrota y la eliminación del Barcelona de la Liga de Campeones garantizaron este martes la clasificación del Atlético de Madrid, pese a su caída también en el torneo europeo, para el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA, en 2025 en Estados Unidos, ya que el conjunto rojiblanco es inalcanzable para el equipo azulgrana en el ránking.



El equipo de Diego Simeone es el vigésimo segundo club que logra su presencia en la moderna competición internacional, cuya primera edición será del 15 de junio al 13 de julio de 2025; se jugará cada cuatro años a contar desde entonces y estará compuesta por 32 conjuntos repartidos en ocho grupos de cuatro, de los que seguirán adelante los dos primeros hacia los octavos de final. No habrá partido por el tercer puesto.



De la UEFA, que dispone de doce plazas en la competición, ya están clasificados once equipos: Real Madrid, Chelsea y Manchester City, como campeones de las tres ediciones de la Liga de Campeones; y Bayern Múnich, París Saint Germain, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Oporto, Benfica y Juventus, además del Atlético, por el ránking, a falta de la resolución del campeón de esta edición 2023-24, que también irá directo al Mundial.

El único club de todos los aspirantes aún con opciones de ganar la Liga de Campeones, en cualquier caso, es el Arsenal, cuya única fórmula para competir en la cita de Estados Unidos de 2025 es a través del título de la competición continental, una vez que no tiene opciones vía ránking.



Borussia Dortmund, París Saint Germain (protagonistas de una de las semifinales de esta Liga de Campeones), Real Madrid, Manchester City y Bayern Múnich (por definir si avanzan o no este miércoles a la siguiente ronda) ya tienen un sitio seguro en el Mundial, con lo que, si cualquiera de los cinco es el campeón, se abriría la puerta a la clasificación del Salzburgo.



Aparte de los once clubes europeos, con un tope de dos por país (salvo que más de dos de un mismo territorio hayan ganado la competeción continental de su correspondiente confederación, como ocurre con los equipos brasileños), ya hay otros once conjuntos del resto del mundo con una plaza fija en el Mundial 2025.

Son el Palmeiras, el Fluminense y el Flamengo brasileños; el Al Ahly egipcio; el Al Hilal de Arabia Saudí; el Wydad Athletic de Marruecos; el Urawa Reds japonés; el Club León y el Monterrey mexicanos; el Seattle Sounders estadounidense y el Auckland City neozelandés.



Además de un lugar desde Europa (el Arsenal, si es campeón de Europa, o el Salzburgo), quedan nueve plazas más por resolverse: dos de Asia (con cuatro opciones, entre el Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, los surcoreanos Ulsan HD y Jeonbuk Motors y el Yokohama Marinos japonés); dos de África (con las posibilidades del Espérance tunecino, el Mamelodi Sundowns sudafricano y el Mazembe congoleño); uno de la Concacaf (América, Pachuca, Columbus Crew o Philadelphia Union); tres de la CONMEBOL sudamericana (de momento estarían clasificados River Plate y Boca Júniors argentino, a la espera del desenlace de la Copa Libertadores) y un club del país anfitrión.