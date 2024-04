Bayern Múnich contrataría a Unai Emery como director técnico

Pese a la clasificación a las semifinales de la Uefa Champions League, el Bayern Múnich sabe que no tendrá a Thomas Tuchel en la dirección técnica por su irreversible decisión de salir a final de la temporada, pasara lo que pasara. El estratega alemán tendría todo para regresar a la Premier League con el interés del Chelsea en volver a contar con él.

Hace unos días, se habló de la posibilidad avanzada de que Zinedine Zidane llegara al banquillo teutón. Sumado a esa opción, también manejan nombres como Xabi Alonso, quien ya dijo que se quedará en el Bayer Leverkusen, o José Mourinho, que lleva más de seis meses sin dirigir, desde que fue cesado en la Roma.

Vea también: Piden repetir clásico Barcelona vs Real Madrid por gol fantasma de Lamine Yamal

Sin embargo, apareció otro candidato que eligió uno de los grandes referentes del Bayern Múnich. Nada más y nada menos que Lothar Matthäus, ex volante de la selección de Alemania y del club bávaro, que afirmó quién debería ser el estratega ideal, “me llevaría a Unai Emery del Aston Villa. Está haciendo un gran trabajo allí. Tiene mucha experiencia a nivel internacional y ha ganado títulos con el Sevilla, por ejemplo. Habla inglés. Puede aprender alemán, pero ahora todos los jugadores hablan inglés de todos modos, así que no veo la barrera del idioma”.

El director técnico, ex Arsenal también sería un buen candidato, según Lothar porque, “Emery también traería un soplo de aire fresco, sería una cara nueva en la Bundesliga y eso encajaría bien con el Bayern de Múnich”. Sumado a Unai Emery, Lothar Matthäus reveló otros nombres como Hansi Flick, pero afirmó que se alejó de la Bundesliga y está pensando en dirigir en el exterior.

Le puede interesar: Barcelona confirma dura lesión de Frenkie De Jong

Además de estos perfiles, también ve en Martín Demichelis como una posibilidad, “tiene éxito. Sé que tiene un buen discurso, por eso me gusta el nombre. Tiene un pasado en el Bayern, ha ganado títulos y es bien recibido por los jugadores”. Por otro lado, Unai Emery, quien fue elegido por Lothar, afirmó que, “estoy enfocado aquí (en Aston Villa) al 100 por cien”, su equipo está a nada de asegurar puesto de Champions League.