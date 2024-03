El Bayern se clasificó este martes a cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar por 3-0 al Lazio con dos goles de Harry Kane y uno de Thomas Müller, y remontó así la derrota sufrida por 1-0 en la ida.



El Bayern necesitaba los goles, pero la primera llegada fue del Lazio con un remate desviado de Guendozi en el minuto 5. El disparo no había llevado mucho peligro, pero era una muestra de que el Bayern iba a enfrentar un partido caminando sobre el filo de la navaja y tratando de lograr el equilibro entre la urgencia de hacer gol y la necesidad de no dar ventajas en defensa.



En la primera media hora el Bayern tuvo la pelota y ocasiones, las mejores un remate de Musiala en el minuto 14 que Prodebel paró con los puños y otro de Harry Kane en el 17 que el portero del Lazio desvío a córner.



Pero el dominio del Bayern era interrumpido por fases de posesión relativamente largas del Lazio que le quitaban fluidez y ritmo al partido.



El acceso al área del Lazio era difícil y cada llegada le costaba mucho al conjunto bávaro ante un rival atrincherado.

Sin embargo, el Bayern logró romper el muro romano. El primer gol, marcado por Kane, llegó en el minuto 39. La jugada se inició con un balón al área de Pavlovic que Müller bajó de cabeza para Raphael Guerreiro, que le pegó mal a la pelota, pero Kane reaccionó y ganó el rebote para marcar de cabeza.



El gol daba cierto alivio al Bayern. Apenas dos minutos antes, el Lazio había tenido su mejor llegada con un cabezazo desviado de Immobile y el ambiente era tenso.



Todavía le hacía falta al Bayern el segundo gol para pensar en los cuartos de final y llegó en un saque de esquina en el tiempo añadido del primer acto, cuando Müller marcó de cabeza a centro de Mathjis de Light



El Bayern se fue al descanso con el resultado que necesitaba, pero quedaba todavía el reto de mantenerlo y si era posible aumentarlo en los segundos 45 minutos.



En el primer cuarto de hora de la segunda parte el Bayern tuvo mucha posesión, pero en su propia mitad, y su la prioridad parecía ser evitar pérdidas de pelota.

El Lazio estaba obligado a hacer más y empezó a dar espacios que aprovechó el Bayern. En el minuto 59, Guerreiro tuvo una buena ocasión con un remate desviado a pase de Kane.



En el 66 llegó el tercero, marcado por el delantero inglés, que aprovechó un rebote tras un remate de Leroy Sané que no pudo controlar Probedel.



El tercer gol fue la sentencia definitiva. El Bayern controló el partido y el Lazio, salvo un remate desviado de Luis Alberto, no tuvo aproximaciones peligrosas.



La clasificación da esperanzas al entrenador Thomas Tuchel de seguir en el banquillo del equipo bávaro hasta el final de la temporada.