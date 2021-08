Benítez habla de James Rodríguez y del tiempo que tiene con el Everton

Siguen saliendo noticias acerca del futuro de James Rodríguez. El colombiano todavía no resuelve su futuro deportivo y el técnico del Everton, Rafael Benítez, no lo tiene en cuenta todavía para jugar en la Premier League. El 'cafetero' no fue convocado para el compromiso de este fin de semana y continúa aislado, pese a que dio negativo en la prueba de Covid-19.

Puede ver: James tiene "muchos sueños", pero no sabe dónde iniciará la temporada

Benítez, entrenador de los 'Toffees', fue contundente en rueda de prensa al referirse al mediocampista y una posible salida. "Es jugador nuestro hasta el 31 de agosto", afirmó el español en conferencia de prensa sobre la situación del cucuteño.



"Entiendo que la gente quiere saberlo todo, pero la situación es que es jugador nuestro hasta el 31 de agosto. No estuvo disponible la semana pasada y no lo estará esta semana (ante el Leeds United), pero quizá lo esté la próxima", comentó el preparador español.

Sin estar muy convencido sobre lo que pasará con James, Benítez sabe que si el 'cafetero' no define un paso a otro club, deberá tenerlo en cuenta por el bien de la institución. Siendo así, según medios como 'Liverpool Echo', intentaría potenciar su estilo de juego y utilizarlo siempre en pro del equipo y no del futbolista.



Lea también: Las cuatro mansiones en las que Messi podría vivir en París



"Ojalá podamos seguir con los entrenamientos y ver qué pasa al final del plazo de fichajes", apuntó Benítez, quien confirmó que de los jugadores que se perdieron el estreno liguero ante el Southampton por protocolos de la covid-19 el único con el que podrá contar en Ellan Road será Moise Kean.