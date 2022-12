Benzema estaría dolido con Deschamps, ¿estará en la final?

Francia está en la final del Mundial de Qatar 2022, en la cual se tendrá que medir con Argentina y ratificar su segundo título consecutivo después de lo obtenido en Rusia 2018.

Después de conocerse la noticia de que los franceses estarían nuevamente en la final, todos los periodistas y aficionados se empezaron a preguntar por el posible regreso de Karim Benzema, quien tuvo que irse a inicios de la cita orbital por una lesión que le tomaba tiempo recuperar.

Precisamente en la rueda de prensa después del partido contra Marruecos, le preguntaron a Didier Deschamps, entrenador del equipo, sobre el posible retorno del delantero de cara a la final, a lo que él dijo: "No voy a responder, siguiente pregunta".

Tras ver esa situación, el ambiente en Francia se puso más complicado, pues parece que el 'desprecio' del estratega no le gustó para nada a Benzema, quien ya tiene el alta médica para regresar al mundial y jugar los minutos que sean necesarios.

Según dio a conocer ‘Relevo’, el jugador no aceptaría el llamado para la final, pues no se encuentra muy contento con el entrenador y con la Federación Francesa de Fútbol, la cual no habría mostrado mucho interés por el proceso de recuperación de la lesión del jugador.

Así las cosas, parece que ahora Benzema no hará ningún esfuerzo por ir con su equipo a la final, un hecho que podría afectar a los franceses, quienes tendrán que enfrentar a la favorita Argentina este domingo 18 de diciembre.