Benzema pone líder al Real Madrid tras ganar al Alavés

El Real Madrid sentenció al Deportivo Alavés en 15 minutos trepidantes en el arranque de la segunda mitad con dos goles de Karim Benzema y otro de Nacho Fernández que dieron los primeros tres puntos a un equipo blanco que cambió radicalmente tras el descanso en la primera jornada de LaLiga Santander del curso 2021-22.



Tras una gris primera mitad, el paso por vestuarios modificó el planteamiento de los hombres de Carlo Ancelotti, que sentenciaron el duelo en los primeros compases de un segunda parte sin apenas errores, salvo el que obligó a Thibaut Courtois a cometer penalti sobre John Guidetti, que anotó Joselu Mato para establecer el 1-3 final.



La pegada de los blancos echó por tierra un gran planteamiento de los albiazules, que incluso llegaron a dominar por momentos durante los primeros 45 minutos, en los que los locales demostraron lo que pueden ser capaces de hacer esta temporada, pero no lograron enchufarse tras el descanso.

Los de Javi Calleja salieron con más brío que los blancos, que especularon en los primeros minutos de un partido que tuvo sus primeros chispazos con los duelos entre Joselu Mato y Nacho Fernández.



Tras el primer aviso de Luis Rioja, que detuvo con seguridad el belga Thibaut Courtois, los de Carlo Ancelotti se fueron haciendo con el balón, que intentó ser más vertical que su rival.



Los constantes movimientos sin balón de Gareth Bale, Eden Hazard y Karim Benzema, que caía constantemente a la banda izquierda, descolocaron a la defensa local, que renunció en pocas ocasiones a jugar en largo.



El Real Madrid aguantaba la presión albiazul en la salida de balón, aunque buscó las cosquillas en la espalda de la zaga vasca, que fue testigo de la mejor ocasión madridista hasta el momento. Eden Hazard lo intentó en el minuto 18, pero su disparo no cogió la rosca suficiente para sorprender a Fernando Pacheco.



En la primera media hora el equipo blanco ofreció poco más que algún disparo lejano que no fue entre los tres palos, mientras que el Alavés ponía algo más de picante ante un equipo obligado a llevar la iniciativa y que fue embotellando poco a poco a su rival.



Sin embargo, fue el Alavés con dos ocasiones de Pere Pons y Luis Rioja el que pudo irse con ventaja al descanso, pero los locales no acertaron.



Incluso el colegiado se vio obligado a consultar al VAR tras una mano dentro del área de Lucas Vázquez, que declinaron desde la sala de videoarbitraje.

Fue un partido de ida y vuelta, pero sin definiciones en los metros finales, donde el alavesista Manu García brilló con luz propia y se asoció con sus compañeros en todas las zonas del terreno de juego.



El francés Karim Benzema puso el partido de cara al Real Madrid con un gol a los tres minutos de pasar por vestuarios al recoger un balón en el área y golpearlo sin dudar para batir a Fernando Pacheco.



Los madridistas cambiaron tras el descanso y los babazorros dieron un paso atrás, lo que permitió a los de Carlo Ancelotti llegar con más claridad al área rival y Nacho Fernández logró el segundo tanto que encarriló el partido para los blancos.



El zaguero aprovechó una asistencia de Luka Modric y apareció en boca de gol para lanzarse a por un balón que amplió la renta madridista en el minuto 56.



Todo fue diferente desde ese momento. Fernando Pacheco evitó la sangría de un Real Madrid que cambió su cara y sacó su colmillo para desgarrar la gran primera mitad del Alavés con el segundo gol del delantero galo, el tercero en la cuenta de los madrileños.



Javi Calleja lo intentó con la entrada del sueco John Guidetti, que forzó un penalti con el que Joselu Mato recortó diferencias y no renunció a ir a por el partido a pesar del 1-3 que reflejaba el marcador con algo más de 25 minutos por delante.



El Alavés lo intentó con velocidad, pero los cambios incluso mejoraron al Real Madrid. Vinicius Junior puso la chispa habitual y sus intentos se vieron premiados con un gol en el descuento, que rubricó el triunfo blanco.