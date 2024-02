Quedan tan solo nueve días para que el continente sudamericano se paralice con una nueva edición del Superclásico argentino. River Plate recibirá el 25 de febrero a Boca Juniors en el Estadio Más Monumental en lo que será un encuentro con varias dudas, y de bajas ya confirmadas por el lado de los ‘Xeneizes’.

Jorman Campuzano y Frank Fabra no la pasan bien en la institución, aunque a Fabra lo respaldó Juan Román Riquelme. Sin embargo, los constantes chiflidos hacia el lateral izquierdo, inquietan al antioqueño que espera reivindicarse y ganarse nuevamente a los aficionados. Por esta razón, la titularidad en el Superclásico de Frank no estaría confirmada, y se especula que Diego Martínez utilizará a Lautaro Blanco.

Pero, el gran problema no son los dos colombianos. Diego Martínez ya confirmó las tres primeras bajas por diferentes razones. En el próximo juego ante Lanús ni contra River Plate el estratega ex Huracán no podrá contar con Marcelo Weigandt, Pol Fernández ni tampoco con Ezequiel Zeballos.

Por los lados de Marcelo Weigdant, el tema que inquieta a Boca Juniors es que el lateral derecho no se ha concentrado con el plantel, tras decidir no renovar su contrato con la institución que culmina el 31 de diciembre del 2024. Parece cada vez más difícil que pueda estar dentro de la nómina para este año, y, por consiguiente, perderse el Superclásico.

Pol Fernández, quien arrastra una lesión de tobillo ante Central Córdoba. Se dice que su vuelta a las canchas, será en un lapso de un mes, en el que, se perderá oficialmente el clásico. Pero, Pol no sería el único jugador que pasa por una lesión y que será ausencia en el encuentro frente a River Plate.

Ezequiel Zeballos es el otro que no estará en el Más Monumental por la ruptura del ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha, sufrida en octubre. Zeballos no ha contado con la regularidad deseada ni con Jorge Almirón ni mucho menos ahora con Diego Martínez. River también tiene varias dudas, una sensible como la de Miguel Borja que prende las alertas.