Camp Nou es un lugar seguro para partido Barça-Nápoles, dice Barcelona

El Barcelona asegura, por medio del directivo Joan Bladé, portavoz en materia sanitaria, que el Camp Nou será "un lugar seguro" y que se garantizará "la seguridad sanitaria" en el Barça-Nápoles de mañana sábado.

"El Club trabaja rigurosamente para que no haya ningún tipo de riesgo" durante el partido, insistió Bladé, quien comentó que "se han seguido todas las directrices de seguridad sanitaria necesarias".

Bladé comentó que se están cumpliendo con todas las estrictas medidas sanitarias como "la distancia social, la toma de temperatura, el lavado de manos", en un partido en el que habrá 350 personas en el Camp Nou.

Además dijo que el Barcelona está realizando "un control muy estricto de todas las pruebas de test pcr, siguiendo las pautas sanitarias" y que en el caso de los jugadores realizan test de este tipo casi cada día.



"No queremos que haya ningún riesgo entre los jugadores, staff, y somos muy rigurosos porque sabemos de la importancia para que no haya riego de contagio", insistió el directivo.

Bladé agradeció a la UEFA que haya permitido que el partido se juegue en el Camp Nou y también el apoyo prestado por las autoridades sanitarias catalanas "al garantizar que Barcelona toma todas las medidas necesarias".

"Nosotros somos los primeros que queremos que sea un espacio seguro y garantizaremos su seguridad a todos los que acudan al partido", añadió el directivo.

Barcelona se juega un partido clave en sus aspiraciones de la temporada, pues luego de perder la Liga, la continuidad de Quique Setién quedó en vilo y no se sabe qué sucederá con el entrenador, quien no ha podido darle la vuelta al nivel de los futbolistas, quienes tras el regreso no pudieron demostrar toda su capacidad.