Campeón del Mundo con Argentina se retira de la selección, ¿hasta cuándo jugará?

El delantero de la Selección Argentina de fútbol Ángel di María oficializó este jueves que dejará "con un nudo en la garganta" la Albiceleste tras finalizar la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos.



"La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y sentirla con todo el orgullo”, publicó el rosarino en redes sociales.

Aunque 'el Fideo' lo adelantó en octubre pasado durante una entrevista, este jueves oficializó que el de este martes, frente a Brasil en el estadio de Maracaná, fue su último encuentro con la Albiceleste por las Eliminatorias al Mundial, ya que la reanudación del torneo será en septiembre, después de la Copa América 2024.

"Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy", dijo 'el Fideo' en un posteo en la red social Instagram.



Además, el atacante del Benfica agradeció a la hinchada, a su familia, amigos y compañeros de selección por todos estos años, y añadió que el combinado sigue haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad.



El mensaje tuvo respuestas inmediatas de sus compañeros en la selección. El defensa del Atlético de Madrid Nahuel Molina o los jugadores de la AS Roma Leandro Paredes o Paulo Dybala son sólo algunos de los que apoyaron al futbolista, y mandaron mensajes de cariño y agradecimiento.



"Sos enorme, fide", publicó Dybala en respuesta a la publicación.