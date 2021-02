Caso Palavecino: Palmeiras ahoga al River

La relación entre el Deportivo Cali y Agustín Palavecino parece que ya va encontrando su final. Luego de haber estado en la órbita del equipo argentino, River Plate, se conoció que el vigente campeón de la Copa Libertadores, Palmeiras, estaría interesado en contar con los servicios del argentino para la presente temporada, puesto que esperan retener el título y además coronarse campeón del Brasileirao.

"Palmeiras, flamante campeón de América y verdugo del Millonario en las semifinales de la Copa Libertadores 2020, se comunicó con el futbolista argentino y le hizo una propuesta difícil de superar por el conjunto de Núñez", comentó el medio argentino TyC Sports.

Le puede interesar: [Video] Uefa recordó los buenos tiempos de Guarín en Europa

Además de ello, con el dinero que recibió el campeón de la Libertadores se le hará más fácil ‘tentar’ tanto al jugador como a la dirigencia del cuadro ‘azucarero’, quienes han venido manifestando que la intención es no dejar salir a Palavecino. No obstante, si hay una oferta que cumpla con sus expectativas económicas, para ellos y el jugador, no verán con malos ojos la salida del argentino.

Hay que recordar que el vínculo contractual entre ambas partes (Palavecino y Cali) culmina en diciembre de este año, por lo que el cuadro vallecaucano deberá renovarle al futbolista si quiere recibir dinero por la transferencia, ya que de no ser así, el jugador podrá negociar sin problema alguno el equipo donde quiera jugar en la temporada del 2022.

Vea también: Messi anotó en la victoria del Barcelona ante Athletic de Bilbao

Por otra parte, Cali jugó el viernes en la noche en el estadio Palmaseca, pero dejó escapar los tres puntos, tras empatar con Envigado. Sin embargo, se conoció que el estratega, Alfredo Arias, estaba algo molesto por la decisión de Palavecino de no jugar dicho compromiso que les costó el liderato de la Liga Betplay: “no se pudo planificar mucho, porque su decisión fue ayer (jueves 28 de enero) en la charla técnica. Habíamos practicado toda la semana con él”, dijo entrenador en la rueda de prensa posterior al partido.