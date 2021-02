Champions League: Partido entre el Leipzig contra el Liverpool se jugará en Budapest

La UEFA confirmó que el partido de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Leipzig y el Liverpool se disputará en el Puskas Arena de Budapest, manteniéndose la fecha del partido (16 de febrero) y la hora de inicio.

La UEFA ha agradecido a los dos equipos por su estrecha cooperación para encontrar una solución al problema, así como a la Federación Húngara de Fútbol por su apoyo y por aceptar albergar el partido.

UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.



