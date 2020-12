Champions League: ya se definieron las llaves de octavos de final

El Barcelona y el Atlético Madrid tendrán dos difíciles rivales en PSG y Chelsea, respectivamente, en octavos de final de la Liga de Campeones, tras el sorteo realizado este lunes en la sede de la UEFA, en Nyon (Suiza).

Por su parte, el Real Madrid se medirá al Atalanta italiano y el Sevilla a un Borussia Dortmund alemán que no pasa su mejor momento.

