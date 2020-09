Colombiano Johan Mojica llega al Atalanta de Bérgamo

Ya es oficial: Atalanta confirma el fichaje del jugador Johan Mojica. El colombiano jugará con el cuadro italiano cedido del Girona de España. El club de Bérgamo tiene una cláusula para poder comprar al 'cafetero' al finalizar la temporada.

En un principio se quedará solo un año, pero se espera que Mojica pueda continuar en la escuadra y comparta equipo con sus compatriotas Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Con esta contratación, el onceno que dirige Gian Piero Gasperini espera fortalecer las bandas, una de sus características más importantes para lograr ser un equipo con buen nivel ofensivo.

EL TERCER CAFETERO 🇨🇴

⠀

Johan #Mojica è un nuovo giocatore dell’Atalanta! Bienvenido Johan! 👋🏾🤩@11johanmojica is a new #Atalanta player! Welcome Johan! 🖤💙



👉 https://t.co/6J3CZxG89W#WelcomeMojica #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/qLIaQOLrIX