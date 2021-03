Con orden y mentalidad de ganar: así viaja Santa Fe femenino a Argentina

Independiente Santa Fe femenino confirmó su lista de veinte jugadoras para enfrentar la Copa Libertadores de la categoría, que se jugará del 5 al 21 de marzo en Argentina y que es el mayor objetivo del equipo cardenal. Según confirmó el entrenador, el equipo estará viajando este martes a territorio argentino.

En rueda de prensa previo al viaje a territorio gaucho, las jugadoras Fany Gauto, Gabriela Huertas y Tatiana Ariza, además del entrenador Albeiro Erazo, estuvieron hablando sobre este torneo y los retos que se tienen para traerse el título.

Lea también: Se conoce el parte médico de Eduardo Salvio de Boca juniors

La paraguaya Fany Gauto habló de la integración que se ha logrado con las deportistas que llegaron para la disputa de este torneo y aseguró que hay mucha química entre el equipo y que en este mes de trabajo se ha potenciado el poder del club en todas las líneas.

“Las nuevas jugadoras que han llegado se han adaptado súper bien, saben que llegaron a un club que es muy unido, que gracias a ello y al trabajo del año pasado logramos conseguir el título", ”, señaló la jugadora.

Explicó que "por lo que estamos entrenando yo veo que estas nuevas caras se adaptaron bastante bien. Son excelentes jugadoras (...) como equipo camos a apoyarlas. La verdad que ha sido un trabajo muy duro todas estas semanas".

Precisamente Tatiana Ariza, quien es una de esas nuevas caras, habló del aporte que viene a hace en la ofensiva del equipo. Aunque lamentó la ausencia de la delantera Ysaura Viso, la colombiana aseguró que su máxima objetivo es aportar muchos goles.

“No es presión y no es reemplazarla (a Ysaura), sino aportar lo mío. Somos diferentes, cada quien tiene sus características; yo quiero aportar mi experiencia, quiero aportar goles, mi parte ofensiva al equipo y creo que me he venido adaptando bien al equipo”, dijo la deportista colombiana.

Añadió que "como lo mencionaba Fanny, el recibimiento de todo el grupo fue muy bueno, la química es muy buena y yo espero entregar el 100 % a esta institución y entregar lo mejor en la copa y si es con goles, mucho mejor".

Gabriela Huertas es una de las referentes del club, quien disputará una nueva Copa Libertadores con Santa Fe. Habló del primer rival que tendrá el equipo en este torneo: se trata del Atlético S.C de Venezuela, del que se tiene muy pocas referencias.

“La verdad es que sabemos muy poco del Atlético. He tratado de preguntarle a nuestras compañeras venezolanas y ellas dicen que tampoco conocen mucho porque no conocen las deportistas que están allí, pero nosotras tenemos conocimiento de los equipos venezolanos; muchas jugadoras de ese país disputan la liga colombiana y es un gran nivel”, dijo Gabriela.

Agregó que "sabemos que va a ser nuestro primer partido, que tenemos que tener cuidado, que tenemos que fortalecernos y salir como siempre, con la convicción de conseguir esos puntos.

Lea también: [Video] Mateo Cassierra le dio el empate a su equipo en el fútbol de Portugal

Finalmente el entrenador del equipo, Albeiro Erazo, habló de la clave para enfrentar el torneo que cuenta con un sistema corto y de casi un mes de competencia. Dice que el orden será la clave para lograr el título con este equipo.

“La clave de estos torneos, que son muy cortos, que son difíciles por un nivel tan fuerte, va a ser el orden. En el orden, en el funcionamiento creo que venimos trabajando fuertemente (y) de esa forma hemos encontrado un equipo bien estructurado”, señaló el director técnico.

Precisó que "traemos unas bases de la liga pasada pero sumamos nuevas jugadoras que llegaron para aportarle al equipo en algunas falencias que teníamos en algunas líneas, entonces va a ser muy importante el orden, la concentración y cómo podemos ganar todos los partidos".