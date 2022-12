Confirman problema por el que Neymar se pierde los octavos del Mundial

Neymar sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el tobillo en su primer partido en el Mundial y aunque muchos han creído que el jugador estará a punto para los octavos de final, en las últimas horas se dio a conocer que en realidad las cosas se empiezan a complicar más de lo imaginado.

El futbolista brasileño ha trabajado en el hotel de la concentración de Brasil, y en el último compromiso de su equipo no asistió al estadio, según Vinícius, porque tuvo otro problema más aparte de lo que ya lo aquejaba: "Estaba triste porque no ha podido venir, se encontraba mal. No solo por el pie, pero tenía un poco de fiebre. Espero que se recupere pronto, lo antes posible".

Más allá de la fiebre, también se pudo conocer que el lateral se ha ejercitado, pero que su progreso no estaría al 100% por lo que si va al partido de octavos de final, solo podrá entrar a la cancha en caso de una emergencia, pues se cree que el jugador necesita más pruebas para dar veracidad de su recuperación total.

Dicha afirmación, también se dio a conocer por parte del padre del jugador, quien en las últimas horas se mostró pesimista frente a los hechos: "Creo que Neymar estará de nuevo en el campo en la final y dará lo mejor para ganar el Mundial junto con sus compañeros de la selección. Hará todo lo posible para ayudarles y ganar juntos la competición".

Por ahora, solo queda esperar que Brasil conozca su rival en octavos de final y además, si Neymar tendrá posibilidades de iniciar entrenamiento en campo este sábado, porque de no ser así, podrá quedarse otra fecha por fuera.