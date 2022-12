Copa Libertadores: definidos los rivales de Millonarios y Medellín en fase previa

En la mañana de este miércoles, la Conmebol sorteó la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los dos torneos continentales en los que habrá varios equipos colombianos participando: Millonarios, Medellín, Junior, Santa Fe, Tolima y Águilas Doradas.

Hablando específicamente de la Libertadores, en la fase dos estará Millonarios por quedar campeón de la Copa Betplay; y Medellín, que se metió tras su buena posición en la tabla de reclasificación.

Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta el sorteo, los de Alberto Gamero, deberán jugar el partido de ida y vuelta frente a Universidad Católica, equipo de Ecuador que iniciará como local.

Por su parte, los paisas tienen que medirse con el ganador de El Nacional de Ecuador y Nacional Potosí de Bolivia, quienes se enfrentarán en la primera etapa de esta fase preliminar.

¿Cómo quedaron el resto de las llaves?

Carabobo vs Atlético Mineiro

E1 vs Sporting Cristal

Deportivo Maldonado vs Fortaleza

Magallanes vs Always Ready

Curicó Unido vs Cerro Porteño

E3 vs Huracán

Así estaban conformados los bombos para el sorteo

Bombo 1

1. Atlético Mineiro

2. Cerro Porteño

3. Sporting Cristal

4. Independiente Medellín

5. Millonarios

6. Huracán

7. Always Ready

8. Fortaleza

Bombo 2

1. U católica

2. Carabobo

3. Magallanes

4. Curicó Unido

5. Deportivo Maldonado

6. E1

7. E2

8. E3