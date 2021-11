Cristiano Vs Cuadrado: Video del agarrón de los futbolistas en plena Champions

Y es que tras la serie de octavos de final de Champions 20/21 entre la escuadra italiana y Porto de Portugal llevada a cabo en el mes de marzo, y en donde 'los dragones' avanzaron a cuartos gracias al 'gol de visitante', hubo inconformismo por parte del portugués.

Así, en un fragmento del documental 'All or Nothing Juventus', se ofreció una escena en la cual se dejó al descubierto lo que ocurrió en el camerino tras la eliminación frente a Porto.

"¡Hay que intentarlo más, no jugamos nada!", hizo saber de entrada Cristiano en medio de gritos y lanzando a la par una camiseta al suelo.

Tras esto, Cuadrado intentó bajar un poco los ánimos en el camerino, al decirle "tranquilo, tú tienes que ser un ejemplo aquí", pero esto lo que causó fue más molestia en el portugués.

Para finalizar, CR7 comentó "yo también me incluyo, no estamos jugando nada. Hay que decir la verdad, esto es un partido de Champions y hay que tener personalidad".