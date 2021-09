Criticas a Falcao en España: dicen que no logrará pasar de 10 goles

Falcao García está brillando en el Rayo Vallecano. El colombiano pasa por un gran momento deportivo al haber marcado tres goles en sus primeros tres juegos con el conjunto español. Sin embargo, no faltan los detractores. En este caso fue el reconocido periodista español Manolo Lama, quien se refirió al colombiano.

Puede ver: Atacan instalaciones del Ejército en el Catatumbo

El narrador de la cadena Cope aseguró que el 'Tigre' no logrará pasara de 10 goles en el fútbol español en esta temporada, pese a que muchos creen que sí. Para el comunicador, el 'cafetero' inició bien, pero eso no significa que se mantenga en un alto nivel, ni tampoco quiere decir que no vaya a volver a tener problemas físicos.

En este aspecto hay que recordar que en Galatasaray Falcao en muchas ocasiones empezaba una racha goleadora positiva, pero después se frenaba por los continuos problemas físicos y lesiones.

"Yo digo que Falcao va a anotar menos de 10 goles", inició Manolo, frase que consternó a todos y añadió: "¿Es que tengo que decir lo que vosotros queráis, coño? Es que estos se piensan que meter goles es como meter canastas", criticó Lama, quien fue señalado por dar su opinión.

Lo cierto es que por el momento Falcao García sin jugar su primer partido completo con Rayo ya empieza a aparecer en la tabla de goleadores de la liga española y se está convirtiendo en el líder principal del frente de ataque del cuadro ibérico.

Lea también: Tadej Pogacar, nuevo líder del ránking de la UCI

Por otro lado, lo más seguro es que el ‘Tigre’ encabece la convocatoria de la Selección Colombia en la próxima triple fecha de Eliminatoria sudamericana. El goleador quiere aportar su fútbol para que el combinado nacional consiga un nuevo cupo a la Copa del Mundo.