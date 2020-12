¿Cuál es la enfermedad que sufre Gennaro Gattuso, técnico del Napoli?

Luego del partido entre Napoli y Torino donde el equipo del guardameta colombiano, David Ospina logró quedarse con la victoria en los últimos minutos del compromiso, gracias al gol de Lorenzo Insigne; el técnico Gennaro Gattuso comentó el los problemas de salud, por los cuales está atravesando.

“Quiero decirle algo a los chiquillos que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No os preocupéis, mirad hacia adelante porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes", comentó el estratega.

Le puede interesar: Presidente de la asociación chilena aclaró el futuro de Rueda

Según el técnico italiano, en los últimos compromisos del Napoli ha tenido que aparecerse en el banquillo con un ojo tapado, puesto que padece de miastenia hace algunos años: “es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo”, sostuvo Gattuso.

Por otra parte, dejó ver la reacción de sus dirigidos al tener que verlo en esa condición: “sé que mis jugadores sufrieron viéndome así. He leído que estaba muerto, que me queda un mes de vida... Tranquilos, no me muero. Estoy vivo” comentó graciosamente el adiestrador del Napoli.

Vea también: Cambio de horario para Cali vs Millonarios por un cupo a la Sudamericana

¿Qué es la miastenia?

Según los expertos, la miastenia se caracteriza por la debilidad y fatiga rápida de los músculos. Esta enfermedad se produce por una ruptura entre los nervios y músculos por lo que ocasiona visión doble o párpados caídos.