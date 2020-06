Descartan posibilidad de tener hinchas en el regreso de LaLiga

Sergio Busquets - Real Madrid vs Barcelona 2020.

Luego que el presidente de Las Palmas de España, Miguel Ángel Ramírez, planteara la posibilidad de tener hinchas en las 10 fechas que queda por disputar de LaLiga, Irene Lozano, quien es la presidenta del Consejo Superior de Deportes, descartó esa opción y dijo que hay que tener paciencia en el regreso de los aficionados a los escenarios deportivos.

En entrevista con varios medios locales, Irene Lozano, aseguró que el acuerdo con los directivos del torneo local fue reanudar la competencia, cumpliendo con una serie de protocolos para los deportista, y que por ahora no se puede pensar en los hinchas.

Según lo que dijo la directiva, no se puede tener afán a la hora de llevar los hinchas a los estadios y confirmó que para lo que resta de esta temporada será mejor prevenir que se presenten complicaciones con la pandemia del coronavirus.

"Ahora es imposible que haya aficionados en los estadios. Por una cuestión de carácter deportivo. El acuerdo al que se llegó con LaLiga es reanudarla la competencia a puerta cerrada", dijo Lozano en la Cadena Ser.

Irene Lozano también pidió tomar como referencia lo que está pasando en la Bundesliga de Alemania que además fue la primera liga de fútbol en reanudar la competencia en medio de la emergencia sanitaria. Ella dice que por ahora hay aspectos más importantes en los cuales pensar.

"Si uno se compara con otro lugares, la Bundesliga, donde la gente no ha entrado. Es el momento de ser paciente. Es el momento de ser todos responsables. No pueden entrar ni aglomerarse en las inmediaciones. Y si sucede, ¿quién se hace responsable de eso?. Hasta que no estén todas las provincias en la misma fase de desescalada es imposible que haya fútbol con público", dijo la directiva.

El torneo español se reanuda este 11 de junio con el duelo entre Sevilla ante Bestis a partir de las 3:00 p.m. hora local. El líder de la clasificación en el Barcelona seguido del Real Madrid con una diferencia de solamente 2 puntos.