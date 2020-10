Diego Maradona celebra este viernes su 60º cumpleaños sin estridencias y aislado en su casa por prevención del Covid-19, aunque el mundo del fútbol le rinde culto a la leyenda de quien fue artista y mago de la pelota. Lo que 'el 10' no pierde, ni en confinamiento ni con los achaques de salud, es su genio rebelde y bromista y a pocos días de su 60 aniversario volvió a comentar la inefable 'Mano de Dios'.



"Sueño con hacerle otro gol a los ingleses, con la mano derecha esta vez", bromeó en una entrevista con la revista France Football.



Aquel primer gol lo hizo con el puño izquierdo a Inglaterra (2-1). Después le marcó el más espectacular de la historia mundialista. Eran los cuartos de final de México-1986. Días más tarde, en el estadio Azteca alzó la Copa del Mundo y llegó a la cima de su carrera a los 25 años.

Por otra parte, es casi seguro que se pierde de celebrar el aniversario en su lugar en el mundo: la cancha. Dirigirá por control remoto a su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, ante Patronato, en el retorno del fútbol local tras ocho meses de para y pesadilla epidemiológica.

Cabe resaltar que el festejo será íntimo, ya que se habían conocido planes de armar una foto con sus cinco hijos reconocidos, los matrimoniales y los que no lo son, más el nieto Benjamín, cuyo padre es el delantero del Manchester City, Sergio 'Kun' Agüero, pero no hay nada confirmado.

No obstante, habrá quienes pasen a visitarlo y no sería raro que Pelé le retribuya el cálido mensaje por su 80º cumpleaños y aunque no solo será 'O Rei' también se espera que los primeros saludos sean los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, puesto que, los elogió en la revista francesa, manifestando que estas dos estrellas de fútbol se encuentran un escalón por encima de los demás.