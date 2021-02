Difunden video de presunto guerrillero colombiano desafiando a militares en Venezuela

El embajador de Juan Guaidó en Colombia, Tomás Guanipa, publicó este miércoles en redes sociales un video que, a su juicio, es una “prueba irrefutable de la protección y alianza de Maduro con grupos terroristas como las Farc".

En el video se puede a observar a un hombre, señalado de ser el irregular, enfrentándose verbalmente a funcionarios militares venezolanos quienes rodean con dos vehículos una especie de hacienda o finca, en un lugar no especificado.

El presunto guerrillero, armado, ataviado con un chaleco táctico y pantalones camuflados , se niega a ser desalojado del lugar e incluso reta a los militares venezolanos a dispararle, ya que tampoco iba a deponer las armas.

“Si no me matan del primer tiro, pues entonces van a defenderse. Yo disparo contra ustedes y ustedes se defienden, pero van a matar a un revolucionario, pero, yo que voy a deponer las armas, primero me llevan muerto antes que yo deponer las armas. Yo no soy un delincuente”, se escucha.

Además los conmina a revisar el inmueble en busca de droga y les dé el motivo para detenerlo pero insistió en que no se iba a entregar. Incluso este hombre aseguró que su presencia en Venezuela está justificada porque no hay una orden directa de Nicolás Maduro para que los saquen.

“¿Quién manda acá? El Gobierno. El día que a usted le digan, una circular, Maduro que habla todos los días, que la guerrilla se vaya de Venezuela, nos vamos”, enfatizó este hombre.

Aquí presentamos una prueba irrefutable de la protección y alianza de Maduro con grupos terroristas cómo la FARC.



Un guerrillero armado frente a funcionarios de GNB los desafía a matarlo o capturarlo y los militares venezolanos cumpliendo las órdenes del régimen,lo dejan ir pic.twitter.com/uvmRFnTgSG — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) February 10, 2021

Guanipa criticó que mientras los venezolanos son víctimas de las fuerzas del régimen, “a la guerrilla no solo no la detienen, sino que además la dejan circular libremente”.

Es un video que sale a la luz pública a menos de una semana de que se publicarán en Colombia algunas fotografías que señalan la presencia de los altos jefes de las disidencias de las Farc en distintas zonas del territorio venezolanos.