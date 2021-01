Dixon Rentería negó rumores de indisciplina en Santa Fe

El mercado de fichajes de Santa Fe para la temporada 2021 aún no se ha cerrado. El club capitalino está pendiente de algunas salidas de última hora que podrían darse en su equipo y por ende la llegada de sus reemplazos. Mientras tanto, Hárold Rivera entrena con lo que tiene pensando en la segunda fecha ante Tolima tras caer frente a Nacional.

Un caso que ha causado gran incertidumbre en Santa Fe es el de Dixon Rentería. El defensor central no fue convocado para el partido de la primera fecha y generó sorpresa porque él también puede actuar como lateral y no estaba lesionado. Se habló de una supuesta indisciplina del jugador, pero él mismo negó esa situación.

En diálogo con ‘Futbolred’, el zaguero central expresó: “Supe de lo que se dijo y me sorprende que haya salido esa información. Claro que yo fui a entrenar el pasado domingo a la sede deportiva, si no me arriesgo a una sanción y no tengo motivo para incumplir con el equipo. Somos un grupo fuerte y no sé de dónde salió esa mentira. Después de la práctica, claro que me fui a otro lado, porque ya podíamos hacerlo, pero fui a un sitio donde pudiera descansar, alejarme un poco de la ciudad”, comentó Rentería.

Asimismo, en el citado medio contaron que otras fuentes del club negaron rotundamente la supuesta indisciplina de Rentería, pero lo que sí es cierto es que podría salir de Santa Fe en los próximos días por otras ofertas que tendría sobre la mesa. Por eso no ha sido inscrito ni convocado en Dimayor a la espera de ese pormenor.

En la zaga central, Santa Fe por ahora cuenta con Jeison Palacios, Fáiner Torijano, Alejandro Moralez y Miguel Nazarith a la espera de definir el caso de Dixon Rentería.