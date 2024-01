DT de Sao Paulo explicó por qué no inscribió a James para el torneo Paulista

El futbolista colombiano James David Rodríguez volvió a ser noticia en los últimos días después de que se conociera que no fue inscrito por Sao Paulo para disputar la primera jornada del Campeonato Paulista frente a Santo André.

Tras conocerse la decisión del conjunto tricolor se empezaron a generar especulaciones respecto al futuro del mediocampista 32 años, teniendo en cuenta un rumor que aseguraba que era buscado por un club de Turquía.

Sin embargo, cualquier especulación quedó descartada, luego de que Thiago Carpini, nuevo entrenador de Sao Paulo, aclarara la situación.

En rueda de prensa, Carpini explicó que es normal que James, como otros jugadores del equipo tricolor, no hayan sido inscritos, teniendo en cuenta que aún no adquirieron su mejor forma física y el reglamento del Campeonato Paulista permite agregar a la lista de futbolistas disponibles hasta el 16 de febrero.

"Era perfectamente normal, no solo James, sino que Michel (Araujo) tampoco estaba inscrito, Rafinha no estaba inscrito, en fin, no quiere decir que no estén (en los planes del club). En cuanto a la inscripción, eso es todo, no tenemos la urgencia, ya que todavía no están dentro de las posibilidades físicas, dentro de lo que aquí en São Paulo tenemos programado para cada uno de los atletas para que actúen con seguridad. Creo que esto es lo más importante", afirmó el entrenador.

Carpini agregó que espera equilibrar las cargas de cada uno de los jugadores para que estén disponibles y puedan ser registrados.

"Es bueno que aclaremos estas situaciones para que no quede nada sin decir. El reglamento de la Federación Paulista permite inscribirse hasta el 16 de febrero. Por eso nos preocupamos de acelerar el proceso de inscripción de los atletas que podrían jugar en la primera ronda. Entonces, partido a partido, es natural que a medida que estas cargas se equilibren y estén disponibles, se registren y participen en el proceso", dijo.