Dura baja sufre el Liverpool previo de un importante partido

La situación actual de Liverpool preocupa tanto a su entrenador como a sus aficionados, quienes temen que el equipo pierda todos los títulos por los que está peleando, a causa de ese bajón anímico que están enfrentando el cual les ha ocasionado una caída importante en su rendimiento y, por ende, una serie de derrotas consecutivas con las que no contaban, llegando a un total de tres caídas en línea.

Sin embargo, la tranquilidad de tener varios puntos de ventaja en la Premier y de jugar el partido de vuelta de la llave contra Atlético de Madrid en casa, tranquilizaron un poco, pese a la mala noticia que recibió la institición durante este viernes: su arquero titular, Alisson, sufrió una lesión en sus caderas y se perderá los partidos contra Bournemouth y contra el Atlético, juegos clave para darle la vuelta a esta situación y con los que espera empezar a asegurar el título de la Liga local, como también el paso a la siguiente fase de Champions.

"En la previa del partido contra Chelsea, Alisson tuvo un pequeño incidente en el entrenamiento y pensamos que no era nada, además porque, de antemano, se sabía que no iba a jugar y estaría en el banco. Sin embargo, por precaución lo dejamos fuera del equipo. Tras esto, le realizamos las imágenes diagnósticas y nos dimos cuenta que tenía algo. Hecho por el que estará fuera, como mínimo, una semana y después ya veremos. Es un golpe en la región de la cadera que, aunque no le impide desarrollar su trabajo, es más complicado de asumir para un guardameta. Ellos están en una situación especial", aseguró Klopp en rueda de prensa.

Este hecho es un golpe duro para un club que debe seguir sumando puntos y quiere volver a ganar en su país, para lo cual busca contar con el plantel completo. A diferencia del brasilero, Jordan Henderson volvería de su lesión para enfrentar al cuadro 'cochonero', aunque no así para estar contra Bournemouth.