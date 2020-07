Duván Zapata abre el camino para Atalanta contra Juventus

Atalanta viene marcando la diferencia en el fútbol italiano, tanto así que es el mejor equipo de la Serie A desde que volvió la competencia y, con la clara colaboración de los delanteros colombianos, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, ha logrado dejar a sus rivales en el camino, quienes se han visto sorprendidos por el poderio ofensivo del onceno dirigido por Gianpiero Gasperini, quien se muestra satisfecho con sus hombres.

Y en el partido frente a Juventus, Duván Zapata se encargó de volver a comprobar que tanto él como todo su equipo están atravesando un gran momento. El colombiano aprovechó una buena recuperación en el medio campo, se asoció con Alejandro 'Papu' Gómez y a los 16 minutos del partido puso la ventaja para su equipo, luego de una magnífica definición frente al arquero polaco Szczesny.

El tanto de Zapata en el partido se convierte en la anotación número 15 de su cuenta personal en la temporada, demostrando su buen estado de forma después de volver de una lesión que le ocasionó problemas tras un partido amistoso con la Selección Colombia y de la que le costó sobreponerse en primera instancia, debido a algunas recaídas que afectaron su regreso.

De igual manera la dupla colombiana de Atalanta llegó a 32 goles y tiene al equipo de Bérgamo muy cerca de la segunda posición de la Serie A, que es liderada por la propia Juventus y en la que las derrotas consecutivas de Lazio le permiten acercarse a la 'Vecchia Signora'.

Así fue el gol de Duván Zapata.

Duvan Zapata does it again.



The strength, movement and composure is great.



One of the best strikers in the world right now. pic.twitter.com/NXFWGhlW67