Edwin Cardona viajó con la Selección a Bogotá y estaría en problemas con Boca

Edwin Cardona fue un jugador que tuvo varios altibajos con la Selección Colombia en la Copa América. Su nivel fue de más a menos y no pudo con la responsabilidad de dirigir el mediocampo ofensivo, en gran parte por su estado físico tras la lesión de rodilla que tuvo, las secuelas del covid-19 y su peso.

Más allá del rendimiento en la Copa América, Cardona era esperado en Argentina este fin de semana luego del partido de este viernes donde Colombia venció a Perú por el tercer puesto. El afán de Boca Juniors es por la serie de octavos de final de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro que empieza este martes 13 de julio y se resuelve el próximo 20 de julio.

Boca quería ponerle un vuelo chárter a Cardona en Brasil para que este sábado viajara directamente a Buenos Aires sin tener inconvenientes sanitarios y así estar en la nómina para la Copa Libertadores. Sin embargo, el colombiano tenía otros planes y viajó con toda la delegación de la Selección a Bogotá para reencontrarse con su familia y ahí sí viajar juntos hacia Buenos Aires.

En Boca estallaron contra el colombiano por esta decisión, puesto que romperá la burbuja sanitaria, no podrá jugar el partido de ida contra Atlético Mineiro y probablemente tampoco pueda estar para la vuelta. El empresario de Cardona manifestó que la intención de él era la comodidad de su familia y que no tenía planeado tomarse ni un día de vacaciones.

“No solamente es Boca y Edwin como jugador, también es lo que la Federación Colombiana de Fútbol tiene predispuesto para los jugadores... La Federación viaja en conjunto a Bogotá”, dijo Lucas Jaramillo en ESPN y explicó que el vuelo chárter “era una posibilidad; pero lo que Edwin solicitó no. Él quiere jugar el partido por supuesto, es que, desde el lado humado, que la familia esté con él en Argentina porque lleva dos meses sin verlos. No está pidiendo ni un día ni dos días de vacaciones, pide el avión en Colombia en lugar de Brasil".



"Nunca se concretó nada, luego yo me comunico con el Consejo (de fútbol de Boca) y me desentiendo porque ellos sacan un comunicado en el cual dicen que Frank y Edwin se deben presentar el lunes", agregó Jaramillo.

Cabe señalar que Edwin Cardona fue convocado a la Selección Colombia desde las Eliminatorias, por lo que se concentró con el elenco nacional un día después de la eliminación de Boca Juniors en semifinales del fútbol argentino. Es decir, no tuvo ni un día de descanso en el parón de mitad de año y su intención no era tomar vacaciones sino estar con su familia.