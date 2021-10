El alentador mensaje a James Rodríguez para jugar con la Selección Colombia

El presente de James Rodríguez sigue siendo noticia. El futbolista volvió a entrenar con la esperanza de regresar lo más pronto posible a las canchas; según parece, su debut con el Al-Rayyan se podría dar en 10 días. Ya se habla de que si vuelve a tener continuidad podría retornar a la Selección Colombia.

Jorge Fossati, técnico uruguayo, habló en entrevista con Futbolred al respecto y le dio el voto positivo a Rodríguez, pues considera que si todo sale muy bien, sin duda puede regresar a la élite.

"No está hace varios partidos. El técnico sabrá por qué, evidentemente la inactividad de partidos es lo que hace que Rueda no lo llame. No hay que hablar de sus cualidades, lo conocen muy bien allá en Colombia. Es un jugador enormemente capaz de tres cuartos de cancha en adelante", analizó el entrenador.

Posteriormente, apostó por el retorno del futbolista a la 'Tricolor' nacional lo más pronto posible cuando esté en condiciones positivas físicas.

"No tengo la menor duda que dependiendo de su mentalidad, esta ida a Catar le vendrá bien para ponerse a punto, para tener la continuidad necesaria y retornar a la Selección. Es un jugador que está entero, que simplemente necesita retomar su mejor nivel", puntualizó.

Por último, Fossati cree que no importa en dónde jueguen los futbolistas, lo crucial es que tengan continuidad y puedan demostrar sus condiciones en una cancha, siendo así el estar en la élite depende de ellos solos.

"No tengo la menor duda, yo te puedo poner un montón de ejemplos. Luego de estar en Catar, por ejemplo, los brasileños que retornaron a su país, estuvieron en su mejor nivel y en lo internacional", concluyó.