La Selección Colombia volvió a demostrar coraje para quedarse con el triunfo en partido amistoso ante España. La clave para lograr este resultado estuvo en los cambios que implementó el técnico Néstor Lorenzo en el segundo tiempo con el ingreso de James Rodríguez y Richard Ríos.

El primero se convirtió en el eje de la tricolor en la parte complementaria. Además, fue el gran socio que tuvo Luis Díaz en el campo de juego, algo que quedó evidenciado tras servirle un pase largo en el que supo driblar de gran manera ante Dani Vivian para luego poner un centro que terminó con la definición acrobática de Daniel Muñoz en el área.

Precisamente, Lorenzo elogió el buen trabajo que hizo James en la cancha para destrabar un partido que se veía complicado durante el primer tiempo: "Es un gran jugador, distinto, está buscando su mejor forma y pensamos que lo mejor era que le rinda al equipo en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Ha demostrado que tiene mucho para dar a la selección", manifestó en rueda de prensa.

En su análisis, el técnico argentino hizo énfasis en los errores que cometieron sus jugadores durante los 90 minutos: "El primer tiempo no me gustó, llegábamos tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y eso no es lo que habíamos planteado. España es un gran equipo y por momentos nos dominó y a mí no me gusta que me dominen", precisó.

Eso sí, Lorenzo quedó satisfecho por el cambio de actitud que tuvo Colombia para jugar el segundo tiempo: "Creo que el equipo ha trabajado para salir airoso, para cambiar desde lo táctico y la actitud de ser dominado a dominar o tener un mejor control del partido", puntualizó.

Este resultado le permite al entrenador de 58 años prolongar su invicto a 17 fechas desde que se hizo cargo de la Selección Colombia a mediados de 2022. Ahora buscará mantener ese buen momento ante Rumania en su próxima salida este martes en el Cívitas Metropolitano de Madrid.

