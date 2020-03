El fútbol tendría tres importantes cambios en sus reglas

La International Board (IFAB), organismo que regula el reglamento del fútbol, anunció este sábado, tras la asamblea anual celebrada en Belfast, que en los Juegos de Tokio se probará un protocolo por el que se autorizarán cambios en caso de que un jugador sufra una conmoción cerebral.

El garante de las reglas del fútbol emitió un comunicado en el que admitía haber "aceptado poner en práctica un protocolo que será utilizado para las pruebas de sustituciones por conmoción", un tema referido a la salud de los futbolistas que preocupa cada vez más a las autoridades.

La IFAB, no obstante, reiteró que "se necesitan más investigaciones antes de proponer una modificación de las reglas de juego".

"La FIFA se mostró particularmente interesada en realizar un ensayo durante los torneos masculino y femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, mientras que estos ensayos podrían llevarse a cabo también en otros competiciones", añadió el ente en su comunicado.

