El 'juguetico' de más de $104 mil millones que recibirán jugadores de Arabia por ganarle Argentina

Un momento demasiado histórico ha sido, sin duda, el que vivieron los jugadores de Arabia Saudita, tras su victoria contundente ante Argentina con un 2-1 a su favor.

A pesar de que no eran los favoritos en las casas de apuestas, su estilo de juego los llevó a remontar un marcador adverso para hacerse con la victoria y escribir una nueva página en la historia del fútbol mundial.

Sin embargo, pese a esto, se han ganado muchos reconocimientos como el pequeño regalo de navidad que les adelantará el príncipe saudí Mohammed Bin Salman Al Saud, pues tras la hazaña conseguida, notificó que les regalará un Rolls Royce Phanton a cada jugador y cuerpo técnico del plantel.

Tras la victoria de los Halcones Verdes, el rey Salman de Arabia Saudita, declaró día festivo para que las personas pudieran celebrar de manera tranquila la victoria del equipo nacional.

Ahora, se le suma este lujoso regalo que está cotizado en $104.448.000.000 millones de pesos y que recibirán después de haber culminado su participación en el mundial, donde encabezan el grupo C con tres puntos y que volverán a ver acción este sábado cuando enfrenten a Polonia.

No obstante, esta no es la primera vez que un jugador de fútbol recibe un regalito de esta índole, ya que para el mundial de Estados Unidos 1994, el delantero Saeed Al-Owairan, también recibió uno lujoso auto tras anotar uno de los mejores goles del certamen contra el seleccionado de Bélgica