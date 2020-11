El maestro Tabárez siente alivio por la ausencia de Neymar en Brasil

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, destacó este lunes el potencial defensivo y ofensivo de Brasil y aseguró que, en la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, la Celeste se enfrentará "al mejor equipo" de esa competencia.

"Para mí, aparte del potencial de ataque, es el mejor equipo de la eliminatoria defensivamente. Le llegan poco, no le convierten goles y no recibe goles en jugadas de pelota quieta" apuntó 'el Maestro' sobre la 'Verdeamarelha'.

Además, agregó que, en los tres primeros partidos, los dirigidos por Adenor Leonardo Bachi, 'Tite', anotaron más de diez goles y apenas le convirtieron dos.

Durante la conferencia, Tabárez fue consultado por la baja del atacante Neymar y el seleccionador aprovechó la oportunidad para elogiar al delantero del Paris Saint-Germain.

"Neymar está entre los grandes futbolistas. Hace más fuerte al ataque de Brasil por su velocidad, por su técnica, por su decisión para encarar el uno contra uno, por su persistencia y por su mentalidad ganadora. Que no esté no sé si será una ventaja para nosotros, pero a mí en lo personal, y no involucro a nadie más, me resulta un alivio", dijo.

Sobre su equipo, Tabárez puntualizó que este va a llegar "bien" al juego de este martes, que será "de mucha exigencia".

"Nosotros vamos a ir con la expectativa de hacer las cosas que siempre conllevan una planificación. Limitar el poderío del equipo rival, que lo tiene, y después tratar de crearle problemas. Tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer nosotros y las precauciones que tenemos que tener", enfatizó.

Asimismo, comentó que sería "importantísimo" puntuar y que ganar sería "lo máximo".

De conseguir eso, Uruguay rompería una racha de casi dos décadas, ya que la última vez que venció a Brasil fue el 1 de julio de 2001 en las eliminatorias del Mundial de Corea-Japón 2002.

Finalmente, 'el Maestro' se refirió a la situación de Matías Viña, quien se encuentra aislado en el Complejo Celeste, en las afueras de Montevideo, tras dar positivo por covid-19, y lamentó que el defensor no pueda ser de la partida.

"Está bien, está asintomático, se ha tomado muy bien esto. Estamos informados permanentemente y es cuestión de días que pueda estar bien y volver a sus actividades", finalizó.

Uruguay recibirá a Brasil este martes en el Estadio Centenario de Montevideo a las 20.00 hora local (23.00 GMT).