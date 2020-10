El Real Madrid cayó goleado ante el Shakhtar

Real Madrid cae goleado de local en su debut en la Champions ante el Shakhtar por 3-0. El equipo 'merengue' ha tenido un partido para el olvido donde tácitamente su técnico no encuentra cómo revertir el marcador. Así se fue al descanso.

Mire acá: Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal se reportaron con gol en el triunfo de River Plate

Tele al minuto 29' abrió el marcador, luego Raphael Varane, en propia puerta, hizo el 2-0 al 33'. Y cuando el cuadro blanco quería intentar descontar, llegó el 3-0 del equipo visitante, que se vio muy superior al conjunto 13 veces campeón de Europa.

Madrid tuvo a Casemiro, mediocentro de recuperación, como su hombre con más intención para generar juego ofensivo a punta de pelotazos a los atacantes, que no estuvieron nada precisos. Mendy, para el 'merengue', fue tal vez el futbolista más destacado por sus constantes ganas mostradas en el encuentro y esa ida y vuelta para intentar ayudar a recuperar. No obstante, esto no fue suficiente y Shakhtar controló el juego con y sin la bola.

Seguramente para la segunda mitad el entrenador Zinedine Zidane deberá mover el equipo en su once titular y tácticamente, ya que el Madrid retrocede desorganizado y por momentos ni presiona.

Puede ver: Juan Guillermo Cuadrado y las estadísticas que lo consolidan en la Champions League

Cabe recordar que este es el primer juego del cuadro blanco en la Liga de Campeones, los demás rivales del grupo son Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán. Por otro lado, este sábado por la liga española el conjunto madrileño visitará al Barcelona en el Camp Nou.