El regalo de Messi para los arqueros a los que les ha marcado gol

Un regalo inesperado recibieron todos los arqueros a los que el argentino Lionel Messi les ha marcado gol vistiendo la camiseta del Barcelona, equipo con el cual ya acumula un total de 644 goles superando además la marca de Pelé con el Santos de Brasil.

El regalo consistió en enviar a los porteros ‘víctima’ una botella conmemorativa que tiene un número, que corresponde al gol que iba anotando el argentino, y la firma del astro del fútbol mundial que celebra esta nueva marca.

Las botellas han llegado en las últimas horas a todos los porteros, en su mayoría europeos, y que corresponde a todas las competiciones en las cuales ha podido anotar el jugador argentino que ha jugado toda su carrera deportiva con el club catalán.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu