El Tino Asprilla confiesa que le gustaría ser parte del cuerpo técnico del Newcastle

Pero no solo es atractivo para aquellas figuras ‘top’ que quieren nuevos aires. También para los ex jugadores de las ‘Urracas’, entre ellos Faustino Asprilla, quien no dudó en reconocer que si tuviera la posibilidad aceptaría ser el técnico de los delanteros del cuadro inglés. "Si me dieran la oportunidad de entrenar a los delanteros estaría encantado de volver, porque me gusta la gente de Newcastle y la forma en que me han tratado", dijo el ex delantero de la selección a Sky Sports del Reino Unido.

Le puede interesar: Falcao habría definido su futuro y se lo comunicó a su representante

El que fuera atacante del Newcastle en la década de los noventa, habló incluso como un elemento más de las ‘Urracas’ a la hora de planear los futuros fichajes. "Tienen que elegir a los mejores jugadores que quieren ir a Newcastle porque tienen la ambición de ganar la Liga de Campeones y otras competiciones. Creo que eso es esencial para que un equipo disfrute del éxito. Sólo porque estos propietarios tengan mucho dinero no significa que vayamos a salir a fichar a cualquier jugador. Queremos formar un equipo competitivo con buenos jugadores, pero no todos los buenos son los más caros", agregó Asprilla sobre lo que viene para club inglés.